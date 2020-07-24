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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызская диаспора в Украине собрала деньги на борьбу с коронавирусом

Кыргызская диаспора в Украине передала на борьбу с коронавирусом $1,5 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы миграции.

По ее даным, деньги перечислены на расчетный счет Общественного благотворительного Фонда «Элим барсынбы». Средства будут потрачены на нужды регионов в борьбе с пандемией.

Кроме того, соотечественники, работающие в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, передали 120 защитных костюмов и 115 респираторов на сумму 80 тысяч сомов Бишкекскому центру семейной медицины № 6.

Член Совета по связям с соотечественниками за рубежом при президенте Кыргызстана А.Исмаилов (представитель Торгово-промышленной палаты КР в Украине) передал аппарат искусственной вентиляции легких Центру семейной медицины Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160557/
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