В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 42 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке умерли 9 человек, в Оше — 9, Чуйской области — 9, Ошской — 3, Таласской — 3, Иссык-Кульской — 4, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 4.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 211 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2. Теперь она считается проявлением вируса.