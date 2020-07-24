11:13
USD 76.50
EUR 88.66
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявлен 921 случай COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 31 247

В Кыргызстане за сутки выявлен 921 случай COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке выявили 273 человека, в Оше — 75, Ошской области — 91, Чуйской — 140, Джалал-Абадской — 138, Иссык-Кульской — 107, Нарынской — 22, Таласской — 25, Баткенской — 50.

Всего за весь период зарегистрировали 31 тысячу 247 случаев COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160539/
просмотров: 4085
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 15,4 миллиона человек
От двусторонней пневмонии скончался заслуженный деятель культуры Кубандык Омуров
В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 42 человека
В Кыргызстане за последние сутки коронавирус обнаружен еще у 53 медиков
За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 1 тысяча 247 человек
Россия передала Кыргызстану ПЦР-тесты и реагенты на 50 тысяч исследований
COVID-19: нехватка врачей, лекарств, СИЗ в регионах. Президента просят помочь
Волонтеры движения «Сообща» взяли двухнедельный перерыв: уходят в обсервацию
Депутат парламента предлагает провести перепись населения в 2021 году
Популярные новости
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Кыргызстан занял первое место в&nbsp;мире по&nbsp;количеству смертей от&nbsp;COVID-19 Кыргызстан занял первое место в мире по количеству смертей от COVID-19
В&nbsp;КР&nbsp;за&nbsp;сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и&nbsp;пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 27&nbsp;143 В КР за сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 27 143
Бизнес
30&nbsp;магазинов O!Store дарят вам скидку 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары 30 магазинов O!Store дарят вам скидку 30 процентов на аксессуары
Позитивный материал. Moody&rsquo;s дало &laquo;стабильный&raquo; прогноз &laquo;Бакай Банку&raquo; Позитивный материал. Moody’s дало «стабильный» прогноз «Бакай Банку»
Клексан, цефепим, СИЗ и&nbsp;другие медикаменты на&nbsp;2&nbsp;миллиона сомов от&nbsp;CapstroyKG Клексан, цефепим, СИЗ и другие медикаменты на 2 миллиона сомов от CapstroyKG
Если Минздрав КР&nbsp;разрешит ввоз авифавира, завод готов предоставить препарат Если Минздрав КР разрешит ввоз авифавира, завод готов предоставить препарат
24 июля, пятница
11:01
Первоклашки на удаленке. Почему родители ждут 1 сентября с ужасом Первоклашки на удаленке. Почему родители ждут 1 сентябр...
10:51
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
10:44
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 15,4 миллиона человек
10:30
От двусторонней пневмонии скончался заслуженный деятель культуры Кубандык Омуров
10:25
В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 42 человека