В Кыргызстане за сутки выявлен 921 случай COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке выявили 273 человека, в Оше — 75, Ошской области — 91, Чуйской — 140, Джалал-Абадской — 138, Иссык-Кульской — 107, Нарынской — 22, Таласской — 25, Баткенской — 50.

Всего за весь период зарегистрировали 31 тысячу 247 случаев COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, теперь она считается проявлением вируса.