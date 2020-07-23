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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Из Новосибирска в Бишкек вернулись 208 кыргызстанцев, медики и гумпомощь

Из Новосибирска в Бишкек вернулись 208 кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, соотечественники прибыли рейсом авиакомпании «Сибирь» (S7) по маршруту Новосибирск — Бишкек.

«Список пассажиров сформирован в порядке очередности обращений граждан Кыргызстана, поступивших в Генеральное консульство КР в Новосибирске», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в столицу прибыли восемь медработников-добровольцев, выразивших желание помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Данным рейсом прибыл также гуманитарный груз, сформированный кыргызской диаспорой Новосибирской области. В нем медицинская аппаратура, препараты и принадлежности общей стоимостью более 700 тысяч рублей», — добавили в МИД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160503/
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