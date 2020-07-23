Цифра дня. 3,3 миллиарда сомов потрачено из бюджета на борьбу с коронавирусом

С начала года расходы республиканского бюджета на предупреждение распространения коронавирусной инфекции составили 3,3 миллиарда сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

Отмечается, что больше всего средств выделено Фонду обязательного медицинского страхования — 1 миллиард 900 тысяч сомов. Еще 715,7 миллиона сомов получил Фонд госматрезервов, 566,8 миллиона сомов — силовые структуры и 488,2 миллиона сомов — Министерство здравоохранения.

Кроме того, средства выделялись на счет для чрезвычайных ситуаций (МЧС), Министерству иностранных дел, местным органам власти, Госфитосанинспекции, Минтрансу и на покупку продуктов для малоимущих.