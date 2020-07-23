Более полумиллиона кыргызстанцев получили помощь от «Штаба добра»

Более 558 тысяч кыргызстанцев получили помощь от «Штаба добра», открытого в марте по инициативе телеведущей Ассоль Молдокматовой. Об этом сообщили в организации.

Уточняется, что на сегодня 22 больницы во всех регионах страны и 8 обсерваций в столице получили от штаба медикаменты, кислородные концентраторы, СИЗ, шприцы и системы для капельниц.

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«Жизненно важные медикаменты получили более 4,5 тысячи кыргызстанских пенсионеров. Глава штаба инициировала бесплатную программу процедуры гемодиализа для 180 пациентов на 11 миллионов сомов, продуктовую помощь получили 1,8 тысячи пациентов, проходящих процедуру. Она привлекает помощь от местных предпринимателей», — заметили в организации.

Отмечается, что в последнее время недоброжелатели начали распространять клеветнические материалы об Ассоль Молдокматовой и ее деятельности.

«Но это не станет препятствием для добрых дел. В нашем штабе очень много представителей разных национальностей, вероисповеданий. Важно, что мы сейчас объединены волной милосердия и добра», — сказала Ассоль Молдокматова.