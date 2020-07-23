13:52
USD 76.52
EUR 88.17
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Службы медико-социальных экспертных комиссий закрыты на карантин

Территориальные (межрайонные, городские) службы медико-социальных экспертных комиссий закрыты на карантин до 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

Читайте по теме
Без срока и стационара. Как людям с инвалидностью упростили жизнь

В ведомстве напомнили, что если дата очередного переосвидетельствования лица с ограниченными возможностями выпала на этот период, то проходить ее не нужно. Выплаты по инвалидности продолжаются без требования документов.

Проводить первичное и повторное освидетельствование, продлевать инвалидность территориальные службы начнут после завершения карантина.

Напомним, что с 1 июля вступили в действия изменения в положение о признании гражданина лицом с ограниченными возможностями здоровья, которые упростили процедуру освидетельствования ЛОВЗ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160447/
просмотров: 357
Версия для печати
Материалы по теме
Минздрав КР: статистика смертности, указанная в New York Times, некорректная
Из Москвы в Ош вернулся 301 кыргызстанец
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 15,2 миллиона человек
За последние сутки коронавирус обнаружен еще у 49 медиков
В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 46 человек
В КР выявлено 967 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 30 126
За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечился 1 тысяча 31 человек
В Бишкек прибыл борт МЧС России со второй группой медиков
В ВОЗ озвучили сроки получения вакцины от коронавирусной инфекции
Популярные новости
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Кыргызстан занял первое место в&nbsp;мире по&nbsp;количеству смертей от&nbsp;COVID-19 Кыргызстан занял первое место в мире по количеству смертей от COVID-19
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли 70&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 70 человек
Бизнес
Позитивный материал. Moody&rsquo;s дало &laquo;стабильный&raquo; прогноз &laquo;Бакай Банку&raquo; Позитивный материал. Moody’s дало «стабильный» прогноз «Бакай Банку»
Клексан, цефепим, СИЗ и&nbsp;другие медикаменты на&nbsp;2&nbsp;миллиона сомов от&nbsp;CapstroyKG Клексан, цефепим, СИЗ и другие медикаменты на 2 миллиона сомов от CapstroyKG
Если Минздрав КР&nbsp;разрешит ввоз авифавира, завод готов предоставить препарат Если Минздрав КР разрешит ввоз авифавира, завод готов предоставить препарат
Переходи на #Супервыгодный 7: облачное хранилище и&nbsp;50&nbsp;ТВ-каналов бесплатно Переходи на #Супервыгодный 7: облачное хранилище и 50 ТВ-каналов бесплатно
23 июля, четверг
13:50
Благотворительный фонд объявил сбор для оплаты контракта выпускникам детдомов Благотворительный фонд объявил сбор для оплаты контракт...
13:35
Освобождение Азиза Батукаева. Адвокаты Алмазбека Атамбаева обжаловали приговор
13:17
Службы медико-социальных экспертных комиссий закрыты на карантин
12:51
Позитивный материал. Moody’s дало «стабильный» прогноз «Бакай Банку»
12:37
Клексан, цефепим, СИЗ и другие медикаменты на 2 миллиона сомов от CapstroyKG