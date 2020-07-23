Территориальные (межрайонные, городские) службы медико-социальных экспертных комиссий закрыты на карантин до 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

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В ведомстве напомнили, что если дата очередного переосвидетельствования лица с ограниченными возможностями выпала на этот период, то проходить ее не нужно. Выплаты по инвалидности продолжаются без требования документов.

Проводить первичное и повторное освидетельствование, продлевать инвалидность территориальные службы начнут после завершения карантина.

Напомним, что с 1 июля вступили в действия изменения в положение о признании гражданина лицом с ограниченными возможностями здоровья, которые упростили процедуру освидетельствования ЛОВЗ.