В Кыргызстане за сутки выявлено 967 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, из новых 238 подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки выявили в Бишкеке 50, в Оше — 23, в Чуйской области — 46, Ошской — 56, Баткенской — 31, Иссык-Кульской — 26, Таласской — 4, Нарынской — 2.

Из 729 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев коронавируса (внебольничная пневмония) выявили в Бишкеке 152 пациента, в Оше — 77, Ошской области — 103, Чуйской — 48, Джалал-Абадской — 134, Иссык-Кульской — 112, Нарынской — 39, Таласской — 32, Баткенской — 32.

Всего за весь период зарегистрировали 30 тысяч 126 случаев COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, теперь она считается проявлением вируса.