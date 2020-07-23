За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечился 1 тысяча 31 человек

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечился 1 тысяча 31 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 365 человек, в Чуйской области — 78 , Ошской — 79, Таласской — 65, Нарынской — 36, Иссык-Кульской — 149, Джалал-Абадской — 109 , Баткенской —33 , в Оше —117 .

За весь период по стране выздоровели 16 тысяч 791 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, теперь она считается проявлением вируса.