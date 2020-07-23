От внебольничной пневмонии скончалась экс-депутат парламента Роза Абдраимова

22 июля на 63-м году жизни от внебольничной пневмонии скончалась экс-депутат Жогорку Кенеша Роза Абдраимова. Об этом сообщили ее близкие.

Роза Абдраимова была доктором педагогических наук, профессором, академиком Академии социальных и гуманитарных наук РФ, членом-корреспондентом Международной кадровой академии в Украине (ЮНЕСКО), отличником образования.

В списке ее научных трудов семь учебных пособий, более 60 статей. Она была советником государственной службы первого класса, писала об истоках духовной культуры кыргызского народа (Киев, 1997), кыргызской этнопедагогике и воспитании детей, о принципах демократии и внешней политики в Конституции КР.