09:18
USD 76.52
EUR 88.17
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В ВОЗ озвучили сроки получения вакцины от коронавирусной инфекции

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) озвучили сроки получения вакцины от коронавирусной инфекции.

Читайте по теме
В Британии испытания вакцины против коронавируса оказались успешными

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter-аккаунте организации.

По словам Майкла Райана, это станет возможно не ранее первой половины 2021 года. Эксперт отметил прогресс в разработке вакцины, но призвал оставаться реалистами в том, что касается сроков получения препарата.

Специалист также подчеркнул, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине. «Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160380/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
От внебольничной пневмонии скончалась экс-депутат парламента Роза Абдраимова
Human Rights Watch приветствует решение КР объединить статистику по COVID-19
Евросоюз поддержал медиков и детей Бишкекского дома малютки
ДУМК: За время пандемии коронавируса умерли три священнослужителя
В ЦСМ № 14 постоянно ломается машина. Медики добираются до работы пешком
Самоотверженность медиков и беспечность людей. Одна ночь в красной зоне
Важная информация для кыргызстанцев: адреса стационаров и где можно сделать КТ
В городе Ош в два раза сократилось число обращений в скорую помощь
Вторая волна эпидемии COVID-19 будет осенью. Премьер призвал готовиться
Можно ли принимать от COVID лекарство, в составе которого свинина? Ответ теолога
Популярные новости
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Кыргызстан занял первое место в&nbsp;мире по&nbsp;количеству смертей от&nbsp;COVID-19 Кыргызстан занял первое место в мире по количеству смертей от COVID-19
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли 70&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 70 человек
Бизнес
Переходи на #Супервыгодный 7: облачное хранилище и&nbsp;50&nbsp;ТВ-каналов бесплатно Переходи на #Супервыгодный 7: облачное хранилище и 50 ТВ-каналов бесплатно
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; объявляет тендер на&nbsp;приобретение оборудования для видеосъемки ИА «24.kg» объявляет тендер на приобретение оборудования для видеосъемки
Все о&nbsp;витамине&nbsp;С Все о витамине С
Dos Credobank приобрел 30&nbsp;кислородных концентраторов Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
23 июля, четверг
09:16
Бывший советник Атамбаева Икрамжан Илмиянов переведен в колонию-поселение Бывший советник Атамбаева Икрамжан Илмиянов переведен в...
09:13
В ВОЗ озвучили сроки получения вакцины от коронавирусной инфекции
09:01
Переходи на #Супервыгодный 7: облачное хранилище и 50 ТВ-каналов бесплатно
09:00
Бывшего посла в Малайзии Кылычбека Султана вызвали на допрос в ГКНБ
08:58
От внебольничной пневмонии скончалась экс-депутат парламента Роза Абдраимова