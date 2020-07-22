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Общество

Силомер и павильоны. В Бишкеке снесли незаконные объекты

Спецподразделения управления землепользования и строительства и «Тазалыка» продолжают демонтаж незаконно установленных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, на пересечении улиц Горького и Юнусалиева владельцы добровольно убрали 13 контейнеров после разъяснительной беседы.

«На улице Юнусалиева не стало пяти незаконно установленных павильонов и одного силомера. В парке здоровья со стороны проспекта имени Чингиза Айтматова продолжается демонтаж металлического ограждения», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160365/
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