Силомер и павильоны. В Бишкеке снесли незаконные объекты

Спецподразделения управления землепользования и строительства и «Тазалыка» продолжают демонтаж незаконно установленных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, на пересечении улиц Горького и Юнусалиева владельцы добровольно убрали 13 контейнеров после разъяснительной беседы.

«На улице Юнусалиева не стало пяти незаконно установленных павильонов и одного силомера. В парке здоровья со стороны проспекта имени Чингиза Айтматова продолжается демонтаж металлического ограждения», — отметили в мэрии.