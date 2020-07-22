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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Можно ли принимать от COVID лекарство, в составе которого свинина? Ответ теолога

Мусульмане могут принимать лекарство клексан или гепарин для лечения от коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице Facebook сообщил член Совета улемов Духовного управления мусульман Кыргызстана Кадыр Маликов.

По его словам, многие верующие обращаются к нему с вопросом: приемлемо ли принимать препарат, в составе которого указывается свинина.

Если нет альтернативы для лечения коронавирусной инфекции и выбор стоит между жизнью или смертью, то с целью излечения шариат разрешает принимать препараты, имеющие в своем составе свинину, например клексан.

Кадыр Маликов

«Но если есть альтернатива, например, вместо клексана можно применять гепарин, то желательно употреблять последнее», — говорит Кадыр Маликов.

Отметим, в фармакологическом свойстве препарата клексан указано, что эноксапарин натрия получают щелочным гидролизом бензилового эфира гепарина, выделенного из слизистой оболочки тонкого отдела кишечника свиньи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160340/
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