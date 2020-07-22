15:01
USD 77.28
EUR 88.40
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке снизилось количество обращений в дневные и ночные стационары

В Бишкеке снижается количество обращений в дневные и ночные стационары. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«За прошедшие сутки мы приняли значительно меньше горожан, чем в предыдущие дни. 21 июля дневные стационары оказали медицинскую помощь 3 тысячам 286 горожанам, в ночные обратились 590 человек», — отметили в муниципалитете. 

В мэрии добавили, что на 21 июля дневные стационары приняли 62 тысячи 326 человек, из них 46 тысяч 209 получили капельницу, 15 тысяч 786 — консультацию врача, 322 госпитализировали. Ночные стационары приняли 4 тысячи 318 человек, из них 15 госпитализировали.

Дневные стационары принимают пациентов с 8.00 до 20.00, ночные — с 20.00 до 8.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160314/
просмотров: 959
Версия для печати
Материалы по теме
Счастливый конец: мужчина, задыхающийся на руках волонтера, не умер — он жив!
В Бишкек вернулись кыргызстанцы из Турции
Кыргызстан занял первое место в мире по количеству смертей от COVID-19
Еще одна лаборатория будет делать тесты на коронавирус
ЦСМ неправильно распределяет СИЗ. Мэр Каракола критикует подчиненных
Позитив. В селе развернули бесплатный стационар, там есть даже туалет и душевые
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Выборы-2020. Как провести кампанию, чтобы не попасть в правовой вакуум
За последние сутки коронавирус обнаружен еще у 50 медиков
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14,9 миллиона человек
Популярные новости
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли 70&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 70 человек
В&nbsp;КР&nbsp;за&nbsp;сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и&nbsp;пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 27&nbsp;143 В КР за сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 27 143
Бизнес
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; объявляет тендер на&nbsp;приобретение оборудования для видеосъемки ИА «24.kg» объявляет тендер на приобретение оборудования для видеосъемки
Все о&nbsp;витамине&nbsp;С Все о витамине С
Dos Credobank приобрел 30&nbsp;кислородных концентраторов Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
22 июля, среда
14:56
Счастливый конец: мужчина, задыхающийся на руках волонтера, не умер — он жив! Счастливый конец: мужчина, задыхающийся на руках волонт...
14:41
Выборы-2020. Что делать избирателю, если он не нашел себя в списке
14:27
В Бишкеке снизилось количество обращений в дневные и ночные стационары
14:08
На юге выявлен факт незаконного ввоза крупной партии лекарств
14:00
Пять историй мигрантов, которым пришлось пережить пандемию вдали от родины