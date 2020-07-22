В Бишкеке снизилось количество обращений в дневные и ночные стационары

В Бишкеке снижается количество обращений в дневные и ночные стационары. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«За прошедшие сутки мы приняли значительно меньше горожан, чем в предыдущие дни. 21 июля дневные стационары оказали медицинскую помощь 3 тысячам 286 горожанам, в ночные обратились 590 человек», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что на 21 июля дневные стационары приняли 62 тысячи 326 человек, из них 46 тысяч 209 получили капельницу, 15 тысяч 786 — консультацию врача, 322 госпитализировали. Ночные стационары приняли 4 тысячи 318 человек, из них 15 госпитализировали.

Дневные стационары принимают пациентов с 8.00 до 20.00, ночные — с 20.00 до 8.00.