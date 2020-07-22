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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Human Rights Watch приветствует решение КР объединить статистику по COVID-19

Решение правительств Казахстана и Кыргызстана от 17 июля 2020 года начать подсчет случаев внебольничной пневмонии как COVID-19 в официальных данных обеспечивает большую прозрачность и отчетность и должно улучшить способность защитить здоровье людей. Об этом сообщается в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch.

«Важно, что в соответствии с основными директивами Всемирной организации здравоохранения власти КР и РК решили включить случаи пневмонии в официальные сведения о COVID-19, — заявила старший исследователь HRW по Центральной Азии Мира Ритман. — Сбор точной информации об инфицированных COVID-19 жизненно важен для предотвращения распространения болезни».

Как отмечают правозащитники, все страны должны прозрачно сообщать о предполагаемых, вероятных и подтвержденных случаях и смертях от коронавируса. Необходимо также тщательно расследовать случаи пневмонии, чтобы определить возможность заражения новым коронавирусом.

Изменение в политике является позитивным шагом, поскольку власти преуменьшают распространение COVID-19, в том числе полагаясь на вводящие в заблуждение данные, с марта, когда первые случаи вируса были зарегистрированы в Кыргызстане.

Сегодня Кыргызская Республика и Республика Казахстан входят в число государств с наиболее быстро растущим количеством подтвержденных случаев COVID-19. Их кабминам следует в срочном порядке выделить ресурсы для создания приемно-сортировочных отделений, зон скрининга, отделений лечения и интенсивной терапии в медицинских учреждениях для реагирования на растущее число инфицированных, в том числе для людей в группе риска.

«В РК и КР наблюдается реальный и разрушительный кризис в связи с растущим числом людей, зараженных и умирающих от COVID-19, — заметила Мира Ритман. — Власти должны принять срочные меры для защиты подверженных наибольшему риску и обеспечить получение необходимой помощи».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160309/
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