Евросоюз поддержал медиков и детей Бишкекского дома малютки

Европейский союз передал Городскому специализированному центру реабилитации детей и семьи (Бишкекскому дому малютки) средства индивидуальной защиты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, переданы 200 одноразовых халатов, 1 тысяча 750 медицинских масок и перчаток, 150 литров антисептика, 28 санитайзеров и 5 бесконтактных термометров.

В муниципалитете напомнили, что в центре работают 30 сотрудников, из них 2 врача и 6 медицинских сестер. Часть работников откомандирована в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.



В доме малютки в данное время медицинская и психологическая поддержка оказывается 35 детям.