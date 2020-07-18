В Кыргызстан из Узбекистана привезли 10 тысяч упаковок гепарина. Об этом сообщили в посольстве КР в РУз.

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По его данным, вопрос реализовали на уровне Министерства иностранных дел КР при поддержке посольства КР в РУз.

«Дипломаты провели переговоры с органами власти Узбекистана и помогли одной из фармкомпаний Кыргызстана приобрести препарат для лечения COVID-19. РУз передала местной фармкомпании гепарин, который выпускают на заводе в городе Намангане», — отметили в ведомстве.

В ближайшее время лекарственный препарат, поставляемый из соседней страны, распределят в аптеки Кыргызстана.