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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстан из Узбекистана привезли 10 тысяч упаковок гепарина

В Кыргызстан из Узбекистана привезли 10 тысяч упаковок гепарина. Об этом сообщили в посольстве КР в РУз.

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По его данным, вопрос реализовали на уровне Министерства иностранных дел КР при поддержке посольства КР в РУз.

«Дипломаты провели переговоры с органами власти Узбекистана и помогли одной из фармкомпаний Кыргызстана приобрести препарат для лечения COVID-19. РУз передала местной фармкомпании гепарин, который выпускают на заводе в городе Намангане», — отметили в ведомстве.

В ближайшее время лекарственный препарат, поставляемый из соседней страны, распределят в аптеки Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159953/
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