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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Координатору Минздрава в Иссык-Кульской области вынесли предупреждение

Координатору здравоохранения по Иссык-Кульской области Мирбеку Сагынбаеву вынесли предупреждение за предоставление недостоверной информации Минздраву. Об этом сообщили в областном штабе.

По его данным, координатор здравоохранения Мирбек Сагынбаев не проконтролировал данные по количеству умерших от внебольничной пневмонии и COVID-19.

«Согласно данным, за 17 июля в Иссык-Кульской области от внебольничной пневмонии умер один пациент, 67-летний житель Джети-Огузского района», — отметили в штабе.

Напомним, вчера Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал данные о смерти 17 человек, что не соответствует действительности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159926/
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