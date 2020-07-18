Координатору Минздрава в Иссык-Кульской области вынесли предупреждение

Координатору здравоохранения по Иссык-Кульской области Мирбеку Сагынбаеву вынесли предупреждение за предоставление недостоверной информации Минздраву. Об этом сообщили в областном штабе.

По его данным, координатор здравоохранения Мирбек Сагынбаев не проконтролировал данные по количеству умерших от внебольничной пневмонии и COVID-19.

«Согласно данным, за 17 июля в Иссык-Кульской области от внебольничной пневмонии умер один пациент, 67-летний житель Джети-Огузского района», — отметили в штабе.

Напомним, вчера Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал данные о смерти 17 человек, что не соответствует действительности.