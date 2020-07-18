В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 70 медиков. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, речь идет о случаях, где заболевание подтверждено лабораторно.

В Бишкеке заболели 25 медиков, в Оше — 18, Чуйской области — 19, Ошской — 1, Таласской — 2, Джалал-Абадской — 5.

Из стационаров за сутки с выздоровлением выписались восемь медработников.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 — 2 тысячи 269, из которых выздоровели 600 человек.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Аида Исмаилова сообщила, что коронавирусу (в случае, если диагноз подтвержден лабораторно) присвоен код U07.1 в международной классификации болезней от ВОЗ, а внебольничной пневмонии — код U07.2, и она будет считаться проявлением вируса. И теперь Минздрав дает общие цифры.