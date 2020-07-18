Фонд ООН в области народонаселения передал средства индивидуальной защиты

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) передал Министерству здравоохранения средства индивидуальной защиты. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, комплекты предназначены для 20 медицинских учреждений страны. В их составе — нитриловые перчатки, изолирующие халаты, защитные костюмы, хирургические респираторы с высокой степенью фильтрации, хирургические маски и другие.

В Минздраве отметили, что поставка стала возможной благодаря проекту, финансируемому многосторонним партнерским целевым фондом ООН, созданным Генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем для оказания поддержки странам в преодолении кризиса в области здравоохранения и социально-экономических последствий, вызванных пандемией COVID-19.