Кыргызстанцы в Германии собирают деньги для борьбы с коронавирусом

Общественная организация кыргызстанцев в Федеральной земле Гессен BIZ (Bildung, Initiative, Zusammenarbeit — образование, инициатива, сотрудничество), созвучное слову «МЫ», проводит акцию по сбору финансовых средств для оказания помощи кыргызстанским медицинским учреждениям. На сегодняшний день собрано более 7 тысяч евро.

Общественные объединения кыргызстанцев в Федеральной земле Бавария «ОРДО» и Hoffnung für Kirgisien — «Надежда для Кыргызстана» на сегодня уже собрали более 8 тысяч евро.

Благотворительные акции этих объединений в Германии продолжаются.

Кроме того, под началом соотечественницы Натальи Югай собрано около 3 тысяч 700 евро. На эти деньги в Москве были закуплены медикаменты клексан и ксарелто, которые уже переданы одному из общественных объединений в Кыргызстане.

На платформе общественной организации кыргызстанцев в Германии Kyrgyz Club Germany разрабатывается проект по оказанию прямых онлайн-консультаций врачами-соотечественниками в разных странах коллегам в КР, а также пациентам. Проект стартует в ближайшее время, идет работа над доработкой IT-компонентом. Посольство КР в Германии еще раз призывает всех врачей-кыргызстанцев, проживащих в ФРГ, активно подключиться к реализации проекта Kyrgyz Club Germany.