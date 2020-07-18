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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ошской области открыли 168 дневных стационаров

В Ошской области открыли 168 дневных стационаров. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в них развернуто 5 тысяч 650 койко-мест, медпомощь будут оказывать 394 привлеченных медработника.

В штабе отметили, что в дневных стационарах имеются 67 кислородных концентраторов.

«Ранее в области было 105 аппаратов искусственной вентиляции легких и 267 кислородных концентраторов. За последний месяц закуплены 1 аппарат ИВЛ и 200 концентраторов. В Узгенский район спонсоры передали машину скорой медицинской помощи», — отметили в штабе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159875/
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