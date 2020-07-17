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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке открыли еще один ночной стационар

В Бишкеке открыли еще один ночной стационар. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, лечебница на 45 мест открыта на базе ресторана «Салтанат» на улице Бегматова, 67, жилмассива «Кара-Жигач».

«Установлены койки, спецширмы, штативы для капельниц, завезено пока три кислородных концентратора. Для удобства горожан развернута мобильная аптека», — сообщили в муниципалитете.

В мэрии отметили, что стационар открыт при поддержке общества «Талас жаштар ынтымагы».

Новый ночной стационар будет работать с 21.00 до 9.00, остальные два: на базе спорткомплекса «ДСК» в 7-м микрорайоне и в ресторане «Консул» на пересечении улиц Фрунзе и Орозбекова — с 20.00 до 8.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159839/
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