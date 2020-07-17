В Кыргызстане за сутки от коронавируса вылечились 86 человек

В Кыргызстане за сутки из стационаров республики выписаны 86 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке — 13, в Чуйской области — 25, в Оше — 10, Ошской области — 1, Баткенской — 8, Нарынской — 2, Джалал-Абадской — 21, Таласской — 1, Иссык-Кульской — 5.

Кроме этого, из числа лиц, находящихся на самоизоляции дома, за сутки выздоровели 378 человек. Напомним, что пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции Минздрав перестал госпитализировать в стационары с середины июня.

За весь период по стране из стационаров выписан 3 тысячи 821 пациент, среди находящихся на самоизоляции выздоровели 2 тысячи 275 человек.