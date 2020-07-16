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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пневмония и коронавирус. Мест в реанимациях не хватает

Главврач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов рассказал 24.kg, что с открытием ночных стационаров в Бишкеке ситуация несколько улучшилась и обращений стало меньше.

По его словам, в сутки поступило 44 вызова от больных с симптомами пневмонии. «Количество обращений в целом уменьшилось в 1,5-2 раза. Но мест в больницах все равно не хватает. Особенно в реанимациях. Они быстро заполняются. Вот, к примеру, госпиталь КГМА, Центр наркологии уже забиты. Реанимация, созданная в обсерваторе «Семетей», конечно, разгружает, но не намного», — отметил Искендер Шаяхметов.

Он добавил, что по-прежнему остро стоит проблема нехватки врачей на скорой. 87 сотрудников на больничном с пневмонией различной степени тяжести. 

Количество смертей от пневмонии ежедневно растет. Ранее премьер-министр Кубатбек Боронов признал, что пневмония  последствие коронавируса
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159720/
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