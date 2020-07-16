Выборы-2020. Диаспоры кыргызстанцев обсуждают с ЦИК участие в кампании

Диаспоры кыргызстанцев за рубежом обсуждают с ЦИК участие в парламентских выборах 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



На встрече онлайн свое мнение высказали представители диаспор кыргызстанцев в России, Казахстане и Турции. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что для организации голосования за рубежом Бишкекской ТИК образованы 42 участка, в том числе четыре новых участка в российских городах — Иркутске, Якутске, Южном Сахалине и Сургуте.



Граждане, которые хотят принять участие в голосовании, могут обратиться с 26 июля по 19 сентября с заявлением о включении в список в УИК или в электронном формате через кабинет избирателя на портале «Тизме».

Вся информация по списку избирателей доступна на портале избирателей tizme.gov.kg.

Необходимо также сформировать избирательные комисси и направлять предложения в Бишкекскую ТИК через диппредставительства или напрямую до 24 июля включительно. После формирования будут проведены обучающие мероприятия в онлайн-режиме. ЦИК напоминает партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.