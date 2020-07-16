Число зараженных коронавирусом в мире превысило 13,5 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 226 тысяч 503. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 13 миллионов 516 тысяч 656 человек. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 497 тысяч 767), Бразилии (1 миллион 966 тысяч 748), Индии (936 тысяч 181), России (745 тысяч 197), Перу (337 тысяч 751), Чили (321 тысяча 205), Мексике (317 тысяч 635), Южной Африке (311 тысяч 49) и Великобритании (293 тысячи 469).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 7,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 275 тысяч 481 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 583 тысяч 450. По сравнению с данными на утро понедельника показатель вырос на 5 тысяч 470 человек. В том числе в США скончались 137 тысяч 402 человека, Бразилии — 75 тысяч 366, Великобритании — 45 тысяч 138, Мексике — 36 тысяч 906 и Италии — 34 тысячи 997.

В Кыргызстане зарегистрировали 12 тысяч 498 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 63 тысячи 514, Узбекистане — 14 тысяч 581, Таджикистане — 6 тысяч 695.