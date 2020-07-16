В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее данным, в больнице кыргызско-турецкой дружбы умер мужчина в возрасте 78 лет, в Баткенской областной больнице — женщина, 71 год, в Нарынской областной больнице — женщина, 72 года, в Жайылской территориальной больнице двое скончавшихся: женщина, 42 года, и мужчина, 63 года.

По одному летальному исходу в Кара-Бууринской территориальной больнице (мужчина, 79 лет) и Панфиловском ЦОВП (мужчина, 53 года).

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 167 случаев.