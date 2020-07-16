В Кыргызстане за сутки от коронавируса вылечились 318 человек. Из стационаров республики выписаны 75 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке — 23, в Чуйской области — 18, в Оше — 4, Ошской области — 2, Баткенской — 20, Нарынской — 3, Джалал-Абадской — 3, Таласской — 2.

Кроме этого, из числа лиц, находящихся на самоизоляции дома, за сутки выздоровели 243 человека. Ранее из лиц на самоизоляции выздоровели 1 тысяча 654 человека. Напомним, что пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции Минздрав перестал госпитализировать в стационары с середины июня.

За весь период по стране из стационаров выписано 3 тысячи 735 пациентов, среди находящихся на самоизоляции выздоровели 1 тысяча 897 человек.