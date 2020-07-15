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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав: Врач Наццентра кардиологии совершил суицид

Врач Национального центра кардиологии и терапии Жумабай Бекмуратов скончался не от коронавируса. Об этом 24.kg заявили в Минздраве.

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Уточняется, что причиной смерти 27-летнего доктора стал суицид.

«Опубликованная в социальных сетях информация о том, что причиной смерти является коронавирус, не соответствует действительности. Ранее врач как сотрудник ургентного отделения неоднократно сдавал анализы ПЦР на коронавирус. Результаты были отрицательными. Жумабай Бекмуратов самостоятельно проводил КТ легких, затем рентгенографию грудной клетки. Патологии обнаружено не было», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159610/
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