Борьба с коронавирусом. Какие госкомпании вносят свой вклад (список)

Наряду с частным бизнесом и гражданскими активистами, которые помогают значительно смягчать последствия эпидемии в Кыргызстане, государственные компании оказывают помощь и поддержку медучреждениям и уязвимым слоям населения. Об этом сегодня сообщил председатель Фонда по управлению госимуществом Жылдызбек Исакулов.

По его словам, с самого начала объявления ЧС в стране госпредприятия перечислили денежные средства на счета Минздрава и Минсоцразвития. Кроме того, они предоставляют помощь в виде бесплатной связи, транспорта, СИЗ медработникам, передают дезинфицирующие средства местным органам власти и раздают продовольственные товары нуждающимся.