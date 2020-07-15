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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Скончавшаяся от COVID-19 в Ноокате медик была главврачом Центра санэпиднадзора

Скончавшаяся в Ноокатской территориальной больнице медик работала главным врачом центра профилактики заболеваний Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ноокатского района. Об этом сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, Айчурок Келдибекова была назначена на эту должность для стабилизации эпидемиологической ситуации с 1 мая 2020 года.

«Она всю свою жизнь посвятила профилактике инфекционных заболеваний. Была опытным эпидемиологом. В возрасте 55 лет она, к сожалению, скончалась, работая во благо стабилизации эпидемиологической ситуации. Мы выражаем глубочайшие соболезнования и скорбим вместе с ее родными», — отметила Айнура Акматова.

Напомним, что за весь период медиков с диагнозом COVID-19 выявлено 1 тысяча 980 человек, из которых выздоровели 576, скончались 6.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159571/
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