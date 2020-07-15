Болливудский актер пообещал вывезти более 4 тысяч студентов из Кыргызстана

Болливудский актер Сону Суд пообещал вывезти более 4 тысяч студентов из Кыргызстана. Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

Ранее к артисту за помощью обратились студенты из Индии, обучающиеся в Кыргызстане. Они не успели вернуться домой до закрытия границ, у многих не осталось средств для существования и им нечем оплачивать аренду жилья.

«Время возвращаться домой, давайте вернем всех. Прошу молиться, и это произойдет в скором времени. C божьей помощью. Моя следующая миссия», — написал Сону Суд, отвечая на обращения студентов.