Выброшенные маски могут спровоцировать вторую волну коронавируса

Спровоцировать новую волну коронавируса могут выброшенные маски. Избежать повторного заражения можно, если их сжигать. Об этом сообщают российские СМИ.

Чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом, граждане в последнее время стали носить медицинские маски. Использованные защитные средства входят в класс эпидемически опасных отходов класса Б. Однако зачастую маски просто бросают в мусорное ведро.

По данным портала NEWS.ru, если они окажутся на полигонах и свалках, инфекция поразит животных и птиц.

Они спровоцируют дальнейшее распространение заболевания. По словам исполнительного директора общественной организации «Зеленый патруль» Андрея Нагибина, для утилизации медицинских масок существуют особые правила. Он отмечает, что тем, кто распространяет эту продукцию, следует заранее продумать вопрос о том, как собирать ее с населения после использования.

На масках может остаться вирус, поэтому захоранивать их нельзя, нужно обязательно сжигать.

«Нагибин подчеркнул, что необходимо организовать процесс вывоза масок из городов. Также для них следует устанавливать специальные урны, так как выбрасывать их в смешанные отходы нельзя. Попадая на полигоны, маски еще какое-то время будут «фонить». Технология, согласно которой отходы засыпают грунтом или песком, у нас не соблюдается, поэтому до них доберутся чайки, которые продолжат разносить вирус», — говорится в сообщении.