20:09
USD 77.51
EUR 87.98
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Выброшенные маски могут спровоцировать вторую волну коронавируса

Спровоцировать новую волну коронавируса могут выброшенные маски. Избежать повторного заражения можно, если их сжигать. Об этом сообщают российские СМИ.

Чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом, граждане в последнее время стали носить медицинские маски. Использованные защитные средства входят в класс эпидемически опасных отходов класса Б. Однако зачастую маски просто бросают в мусорное ведро.

По данным портала NEWS.ru, если они окажутся на полигонах и свалках, инфекция поразит животных и птиц.

Они спровоцируют дальнейшее распространение заболевания. По словам исполнительного директора общественной организации «Зеленый патруль» Андрея Нагибина, для утилизации медицинских масок существуют особые правила. Он отмечает, что тем, кто распространяет эту продукцию, следует заранее продумать вопрос о том, как собирать ее с населения после использования.

На масках может остаться вирус, поэтому захоранивать их нельзя, нужно обязательно сжигать.

«Нагибин подчеркнул, что необходимо организовать процесс вывоза масок из городов. Также для них следует устанавливать специальные урны, так как выбрасывать их в смешанные отходы нельзя. Попадая на полигоны, маски еще какое-то время будут «фонить». Технология, согласно которой отходы засыпают грунтом или песком, у нас не соблюдается, поэтому до них доберутся чайки, которые продолжат разносить вирус», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159536/
просмотров: 678
Версия для печати
Материалы по теме
Минздрав: Врач Наццентра кардиологии совершил суицид
Цифра дня. 20 аппаратов ИВЛ передала Турция Кыргызстану
В дневные стационары Бишкека обратилось больше 31 тысячи человек
Ученые Сооронбаю Жээнбекову: надо готовиться ко второй волне COVID-19
Коронавирус в Кыргызстане. Герои нашего времени в фотографиях
В Бишкеке и областных центрах построят комплексные больницы
Болливудский актер пообещал вывезти более 4 тысяч студентов из Кыргызстана
Гордимся тобой! Девочка продает печенье, чтобы собрать деньги зараженным COVID
COVID-19 в Кыргызстане. Президент обратился за помощью к ученым и экспертам
Позитивный материал. Мальчик Самир копил на приставку, но отдал деньги врачам
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Выборы-2020. Какая из&nbsp;зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;двусторонней пневмонии скончались два прокурора В Кыргызстане от двусторонней пневмонии скончались два прокурора
Бизнес
Витамин D&nbsp;против коронавируса: помогает&nbsp;ли &laquo;солнечный&raquo; витамин? Витамин D против коронавируса: помогает ли «солнечный» витамин?
Телевидение aitv: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение aitv: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Бесплатная связь от&nbsp;MegaCom для медиков страны Бесплатная связь от MegaCom для медиков страны
&laquo;Салих ЛТД&raquo; передала машину скорой помощи и&nbsp;СИЗ для поликлиники в&nbsp;селе Ленинском «Салих ЛТД» передала машину скорой помощи и СИЗ для поликлиники в селе Ленинском
15 июля, среда
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:56
Минздрав: Врач Наццентра кардиологии совершил суицид
19:40
Выброшенные маски могут спровоцировать вторую волну коронавируса
19:28
Партию парацетамола пытались вывезти из Кыргызстана в Казахстан
19:21
В больницах и стационарах Ошской и Баткенской областей установили генераторы