14:04
USD 77.51
EUR 87.98
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Фото дня. Здание инфекционного отделения в Тогуз-Торо в аварийном состоянии

Нурсултана Орунбекова
Фото Нурсултана Орунбекова. Здание инфекционного отделения в Тогуз-Тороуском районе находится в аварийном состоянии

Здание инфекционного отделения больницы в Тогуз-Тороуском районе находится в аварийном состоянии. Фотографии медучреждения опубликовал в социальных сетях Нурсултан Орунбеков.

По его словам, кроме жалости и боли состояние объекта ничего больше не вызывает. «Уверен, такое состояние медицинских учреждений можно увидеть и в других районах нашей страны», — пишет пользователь соцсетей.

Он также отметил, что предприниматель из Бишкека выделил деньги на капитальный ремонт инфекционного отделения.

Отметим, что еще четыре года назад СМИ писали о том, что здание Тогуз-Тороуской районной больницы нуждается в капитальном ремонте и находится в аварийном состоянии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159531/
просмотров: 577
Версия для печати
Материалы по теме
До слез. Юные кыргызстанцы разбивают копилки и несут деньги на борьбу с COVID-19
Волонтеры раскритиковали онлайн-платформу по поиску свободных мест в больницах
В Иссык-Кульскую областную больницу передали 12 кислородных концентраторов
В правительстве определили кураторов, закрепленных за больницами. Список
Не верю в коронавирус. В Баткене мужчина сбежал из больницы, а через день умер
Спящие по двое на одной кровати врачи — это такой прикол. Объяснение чиновников
Фото дня. Врачи в Иссык-Кульской обсервации спят на одной кровати по двое
Тонские активисты собрали 50 тысяч сомов для местной больницы
Набраться опыта, отдать долг. Что держит молодых врачей в госбольницах
От двусторонней пневмонии скончалась супруга Алмамбета Шыкмаматова
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Выборы-2020. Какая из&nbsp;зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;двусторонней пневмонии скончались два прокурора В Кыргызстане от двусторонней пневмонии скончались два прокурора
Бизнес
Витамин D&nbsp;против коронавируса: помогает&nbsp;ли &laquo;солнечный&raquo; витамин? Витамин D против коронавируса: помогает ли «солнечный» витамин?
Телевидение aitv: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение aitv: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Бесплатная связь от&nbsp;MegaCom для медиков страны Бесплатная связь от MegaCom для медиков страны
&laquo;Салих ЛТД&raquo; передала машину скорой помощи и&nbsp;СИЗ для поликлиники в&nbsp;селе Ленинском «Салих ЛТД» передала машину скорой помощи и СИЗ для поликлиники в селе Ленинском
15 июля, среда
14:01
Антирейтинг. Смертность от COVID-19 в Кыргызстане самая высокая в регионе Антирейтинг. Смертность от COVID-19 в Кыргызстане самая...
13:57
Как спасают жизнь волонтеры? В багажнике автомашины
13:33
Алмазбека Атамбаева, содержащегося в СИЗО ГКНБ, навестила Ирина Карамушкина
13:20
Привлечь власти хочет Раушан Айткулова. Следствие началось еще в мае
13:12
Фото дня. Здание инфекционного отделения в Тогуз-Торо в аварийном состоянии