Фото дня. Здание инфекционного отделения в Тогуз-Торо в аварийном состоянии

Фото Нурсултана Орунбекова. Здание инфекционного отделения в Тогуз-Тороуском районе находится в аварийном состоянии

Здание инфекционного отделения больницы в Тогуз-Тороуском районе находится в аварийном состоянии. Фотографии медучреждения опубликовал в социальных сетях Нурсултан Орунбеков.

По его словам, кроме жалости и боли состояние объекта ничего больше не вызывает. «Уверен, такое состояние медицинских учреждений можно увидеть и в других районах нашей страны», — пишет пользователь соцсетей.

Он также отметил, что предприниматель из Бишкека выделил деньги на капитальный ремонт инфекционного отделения.

Отметим, что еще четыре года назад СМИ писали о том, что здание Тогуз-Тороуской районной больницы нуждается в капитальном ремонте и находится в аварийном состоянии.