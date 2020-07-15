В больницах и стационарах Ошской и Баткенской областей установили генераторы

В больницах и стационарах Ошской и Баткенской областей электричество отключаться не будет. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба РЭС ОАО «Ошэлектро».

Ранее жители Чон-Алайского района были недовольны тем, что компания «Ошэлектро» собирается отключать свет в течение пяти дней на 10 часов. Они опасались, что из-за отсутствия электричества в больницах и стационарах будут умирать люди.

В компании рассказали, что для успешного прохождения осенне-зимнего периода проводится ремонт электрических сетей. Работы ведутся по согласованию с местными властями. «Чон-Алайскую районную больницу и спорткомплекс, где расположены стационарные пункты приема больных, РЭС оснастил автономным обеспечением электроэнергией, то есть генераторами», — пояснили в пресс-службе.

По данным компании, на случай аварийных или внештатных отключений электричества в больницах и стационарах во всех районах и городах Ошской и Баткенской областей установлены генераторы. «Соответственно, отключений никаких не будет», — заключили в «Ошэлектро».