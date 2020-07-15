Скончался бывший депутат Жогорку Кенеша Жангороз Каниметов

На 70-м году жизни от внебольничной пневмонии скончался бывший депутат парламента Жангороз Каниметов. Об этом сообщили в мэрии города Каракола.
Жангороз Каниметов был депутатом трех созывов Жогорку Кенеша. Является автором законов «О статусе учителя», «Об образовании», «Об общем среднем образовании».
Он заслуженный учитель Кыргызской Республики, награжден медалью «Данк». Последние годы Жангороз Каниметов работал проректором международного университета «Ала-Тоо».
Жангороз Каниметов является отцом мэра Каракола Адыла Каниметова.