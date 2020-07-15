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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Ночные стационары в Бишкеке. Азиз Суракматов рассказал о первом итоге работы

Минувшей ночью два вновь открывшихся в Бишкеке ночных стационара посетил 231 человек. Об этом 24.kg сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

По его данным, из них 87 человек были в крайне тяжелом состоянии, остальные средней и легкой тяжести.

Мэр Бишкека считает, что ночные стационары очень своевременно открылись.

«Можно сказать, что этой ночью мы спасли жизни около 100 кыргызстанцам. Все они прибыли ночью за помощью и получили ее», — сказал градоначальник.

Если мы спасли жизнь хотя бы одного нашего соотечественника — значит наши усилия не напрасны.

Азиз Суракматов

Глава города также затронул тему произошедшего в ночном стационаре «Консул» инцидента.

«Вчера были случаи прихода в стационар больных до начала открытия. Мэрия напоминает, что ночные стационары работают с 21.00 до 9.00. Наши врачи и медсестры, санитарки и волонтеры работают на износ. Они даже поесть не успевают или поспать. Пожалуйста, прошу сограждан с пониманием отнестись к тем, кто на передовой. Разумеется, не было речи о том, что медперсонал не захотел принимать пациента. Просто он тоже устал и валится с ног. Просто человеческий фактор, не более», — прокомментировал Азиз Суракматов.

Он сообщил, что обратившуюся в тяжелом состоянии женщину доставили в одну из больниц Бишкека. Она под наблюдением врачей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159478/
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