Страшилки про 5G. Специалисты произведут электромагнитные замеры в Бишкеке

Сегодня специалисты произведут в Бишкеке замер уровня электромагнитного излучения при работе базовой станции одного из сотовых операторов. Об этом сообщает Государственный комитет информационных технологий и связи.

Мониторинг проведут в микрорайоне «Тунгуч», уточнили в ведомстве.

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По данным экспертов, информационно-разъяснительные мероприятия проведут в связи с распространением фейковой информации о вреде технологий 5G и призывов к уничтожению имущества операторов мобильной связи.

В испытаниях примет участие и санитарный врач. Жители микрорайона смогут задать вопросы о влиянии технического оборудования на организм человека.

«Технология 5G не внедрена на территории страны. Операторы связи не имеют права устанавливать и эксплуатировать оборудование сетей 5G без разрешения Госкомсвязи. Также не имеется каких-либо подтвержденных лабораторными исследованиями рисков о вреде здоровью при работе оборудования 5G», — проинформировали ранее в ведомстве.