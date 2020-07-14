В Баткенской области на карантин закрывают все точки общественного питания

В Баткенской области закрывают точки общественного питания. Решение принял областной оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что с 15 июля работу всех кафе, столовых, ресторанов, пунктов продажи мороженого в регионе приостановят до стабилизации ситуации с коронавирусом.

«Сегодня также временно приостановили работу районного и междугороднего общественного транспорта. Главам городов рекомендовали ввести карантин в зависимости от ситуации», — рассказали в штабе.

Чиновники планируют запретить выезжать частным службам такси. Водителей, нарушивших запрет, ждет штраф.

За весь период по стране COVID-19 выявлен у 11 тысяч 538 человек, в Баткенской области зарегистрировали 355 случаев.