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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 423 наименования лекарств завезли в Кыргызстан за последние 14 дней

С 1 по 14 июля 2020 года всего на территорию Кыргызстана завезено 423 наименования лекарственных средств и медицинских изделий на общую сумму 672 миллиона 608 тысяч 406,52 сома. Об этом сообщили в департаменте лекарственного обеспечения и медицинской техники.

В том числе лекарств импортировано 281 наименование на 489 миллионов 368 тысяч 804,13 сома и медизделий — 142 наименования на 183 миллиона 239 тысяч 602,39 сома.

«В ближайшее время в КР ожидаются поставки еще более 40 тысяч упаковок антикоагулянтов. Но этого будет недостаточно, чтобы покрыть все потребности. Сейчас фармацевтические компании ищут выход из создавшейся ситуации, поданы заявки на заводы-изготовители», — подчеркнули в департаменте.

В страну привезли в том числе клексан, фленокс, гепарин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159425/
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