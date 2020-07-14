В Чуйской области организовали подворные обходы для выявления заболевших

Каждый день в дневные стационары Чуйской области поступают пациенты в тяжелом состоянии. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве региона.

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Уточняется, что многие граждане лечатся самостоятельно дома и только после осложнений обращаются в больницы.

«Полномочный представитель правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев издал приказ об организации подворных обходов населения, чтобы выявлять болеющих и оказывать консультативную помощь. Акимам и руководителям медучреждений дали соответствующие поручения», — заметили в ведомстве.

В информировании населения будут использовать мессенджеры WhatsApp и Telegram. В них начнут рассылать сообщения об опасности самолечения, обязательном обращении в местное медучреждение.

Отметим, что за весь период в Чуйской области коронавирус зарегистрировали у 2 тысяч 52 человек. Умерли — 36.