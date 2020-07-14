Выборы-2020. Еще одну партию ждет предупреждение за преждевременную агитацию

Политическую партию «Реформа» ждет предупреждение ЦИК за преждевременную агитацию. Об этом 24.kg сообщили в избирательной комиссии.

По словам члена Центризбиркома Гульнары Джурабаевой, «Реформа» выпустила ролик, в котором речь идет об идеологии партии.

«Наша рабочая группа пока не может собраться, чтобы рассмотреть вопрос. Я настаиваю, что в составе группы должны быть медиаэксперты для объективной оценки», — сказала Гульнара Джурабаева.

Ранее предупреждение получила партия «Бирик».

ЦИК напоминает партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.