15:58
USD 77.70
EUR 87.91
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Еще одну партию ждет предупреждение за преждевременную агитацию

Политическую партию «Реформа» ждет предупреждение ЦИК за преждевременную агитацию. Об этом 24.kg сообщили в избирательной комиссии.

По словам члена Центризбиркома Гульнары Джурабаевой, «Реформа» выпустила ролик, в котором речь идет об идеологии партии.

«Наша рабочая группа пока не может собраться, чтобы рассмотреть вопрос. Я настаиваю, что в составе группы должны быть медиаэксперты для объективной оценки», — сказала Гульнара Джурабаева.

Ранее предупреждение получила партия «Бирик».

ЦИК напоминает партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159409/
просмотров: 631
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. ЦИК отказался рассмотреть вопрос о переносе даты голосования
Выборы-2020. Партии до 20 августа должны сдать все документы в ЦИК
Выборы-2020. Альтернативной СДПК отказано в регистрации представителей
Выборы-2020. Член ЦИК требует организовать онлайн-трансляцию заседаний
Выборы-2020. Партия «Республика» приостанавливает избирательную кампанию
Выборы-2020. Перенести парламентскую кампанию просит президента член ЦИК
Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
Выборы-2020. ЦИК обещает урезать расходы из-за пандемии коронавируса
Выборы-2020. Партия «Бирик» получила предупреждение за преждевременную агитацию
Выборы-2020. Партии должны подать в ЦИК списки кандидатов до 20 августа
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Выборы-2020. Какая из&nbsp;зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
Бизнес
Агрокредиты под 6&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах
Учебники без ошибок, или Когда в&nbsp;школы поступят новые пособия Учебники без ошибок, или Когда в школы поступят новые пособия
Медикаменты и&nbsp;СИЗ от&nbsp;строительной компании Royal Медикаменты и СИЗ от строительной компании Royal
&laquo;Газпромнефть&raquo; дарит участникам программы лояльности золотой статус в&nbsp;июле «Газпромнефть» дарит участникам программы лояльности золотой статус в июле
14 июля, вторник
15:45
Кыргызстан закупит лекарственные средства в России, Иране, Китае и Индии Кыргызстан закупит лекарственные средства в России, Ира...
15:41
Дефицит гепарина, клексана, арбидола. Силовики нашли склады с лекарствами
15:23
Выборы-2020. Еще одну партию ждет предупреждение за преждевременную агитацию
14:38
В Кыргызстане за сутки скончались директора двух школ
14:21
Срок действия паспорта продлили только для кыргызстанцев, находящихся вне страны