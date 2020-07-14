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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В дневных стационарах в Бишкеке установят электронную очередь

В дневных стационарах в Бишкеке установят электронную очередь. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Государственной регистрационной службы Тилек Джеембаев.

По его словам, ГРС передала мэрии столицы необходимое оборудование для организации и упорядочивания потока очередей в 15 дневных стационарах.

«Система электронной очереди, разработанная ГП «Инфоком» при ГРС и используемая на протяжении четырех лет в ЦОН страны, адаптирована для работы в режиме офлайн и имеет две категории — на консультацию и на процедуру капельницы», — сказал Тилек Джеембаев.

Он отметил, что гражданам будут выдаваться талоны. Медицинские работники смогут вызывать по очереди, номера талонов визуально доступны на ТВ-мониторах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159390/
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