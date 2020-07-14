COVID-19 в Кыргызстане. Как выздороветь в домашних условиях и не заразить других

В Кыргызстане о симптомах коронавируса и лечении новой страшной болезни знает теперь едва ли не каждый. Люди берут рецепты из интернета, консультируются с выздоровевшими пациентами, применяют народные средства. До сих пор не все осознают, насколько опасен COVID-19. Спустя несколько дней после выздоровления граждане выходят на работу, гуляют в парках. 24.kg выяснило, сколько дней должна длиться самоизоляция после выздоровления и какое время человек еще может заразить других. На вопросы редакции ответила семейный врач Аида Жумадилова.

1 Сколько в среднем болеют коронавирусом? У каждого болезнь протекает индивидуально. В среднем лечение от COVID-19 занимает 20 дней. Но, так как даже пневмония не уходит полностью за месяц, медики все равно продолжают наблюдать за пациентом. Если есть необходимость, больного отправляют на повторный рентген легких. Врачи смотрят на общее состояние пациента после выздоровления: если жалоб нет в течение года, человека с пневмонией снимают с учета. Так как коронавирус до конца еще не изучен, медики будут наблюдать за больными так же в течение длительного периода.

2 Сколько дней нужно находиться на самоизоляции после излечения? После того как вкус и обоняние полностью восстанавливаются, а жалоб у пациента уже нет, только через десять дней после выздоровления человек может выйти на работу. В любом случае переболевший COVID должен носить маску и обрабатывать руки антисептиком. Его ближайшее окружение — тоже.

3 Тест на наличие коронавируса сдается только по показаниям? Да. Врачи смотрят на клинические показания пациента — высокая температура, одышка, жалобы. Если есть симптомы коронавируса, врачи отправляют его на рентген, тест на COVID и назначают дальнейшее лечение.

4 Должен ли врач приходить к пациенту с COVID? Нет. Сейчас врачи могут наблюдать пациента с подтвержденным COVID онлайн. В поликлиники приходят люди, у которых нет коронавируса, но есть паника. Многие не хотят наблюдаться онлайн, просят послушать их легкие, дать направление на рентген.

5 Сколько дней после выздоровления от COVID человек может заражать других? У человека с положительным анализом на COVID повторный тест берут через 14 дней после заражения. Если он показывает отрицательный результат, то еще 10 дней пациент должен находиться на самоизоляции. В этот период он может заразить других людей.

6 Могут ли пациенты с COVID лечиться дома? Да, могут. Сейчас все пациенты с легкой формой COVID лечатся дома. Люди, у которых болезнь протекает в средней тяжести, проходят лечение в дневных стационарах. Степень тяжести болезни определяет только врач. К примеру, у некоторых медиков COVID протекает бессимптомно, они тоже лечатся дома. Сейчас медицинские работники сдают тесты на коронавирус раз в месяц.

7 Как понять, что можно лечиться дома? Дневные стационары принимают пациентов с болезнью, которая протекает в легкой и среднетяжелой степени. Дома можно лечиться, если у вас незначительная температура, нет сильной одышки. Врач назначит вам лечение исходя из состояния. В основном пациенты должны соблюдать постельный режим, пить парацетамол при температуре. Если состояние ухудшится, семейный доктор пропишет антибиотики, но строго по клиническому протоколу лечения. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и принимать самостоятельно антибиотики.

8 Нужно ли продолжать лечение после выписки из стационара? Когда пациента выписывают из больницы, дальше он должен наблюдаться у семейного врача. Только доктор, исходя из течения болезни и состояния человека, может дать советы по восстановлению организма.

9 Каким должно быть питание пациента с пневмонией или COVID? Мы рекомендуем есть больше овощей, фруктов и витаминов. Кроме того, необходимо обильное питье — вода, морс, компоты, чай с лимоном. Выздоровление можно ускорить через выведение жидкости. В качестве горячего питания можно есть супы, вареное, меньше жареного и копченого. Вообще, легкие любят жир, поэтому можно пить жирные бульоны. Не навредит и жир.