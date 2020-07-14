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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Системе здравоохранения Кыргызстана нужно еще 220 аппаратов ИВЛ

Система здравоохранения Кыргызстана нуждается в 220 аппаратах искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

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По ее словам, сейчас в стране есть 572 аппарата ИВЛ.

«С марта в республику в виде гуманитарной помощи поступили 23 аппарата, 130 БиПАП (аппараты поддержки дыхания через маску для лица, носовую маску или шлем) и 5 аппаратов с режимом искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением. Мы провели также тендер на поставку 63 аппаратов ИВЛ», — сказала Айнура Акматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159355/
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Системе здравоохранения Кыргызстана нужно еще 220 аппаратов ИВЛ