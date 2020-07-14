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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 13 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 193 тысячи 39. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 13 миллионов 70 тысяч 590 человек. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 363 тысячи 56), Бразилии (1 миллион 884 тысячи 967), Индии (878 тысяч 254), России (732 тысячи 547), Перу (330 тысяч 123), Чили (317 тысяч 657), Мексике (304 тысячи 435) и Великобритании (291 тысяча 691).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 7,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 136 тысяч 179 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 572 тысяч 428. По сравнению с данными на утро понедельника показатель вырос на 3,9 тысячи человек. В том числе в США скончались 135 тысяч 605 человек, Бразилии — 72 тысячи 833, Великобритании — 44 тысячи 915, Мексике — 35 тысяч 491 и Италии — 34 тысячи 967.

В Кыргызстане зарегистрировали 11 тысяч 538 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 59 тысяч 899, Узбекистане — 13 тысяч 591, Таджикистане — 6 тысяч 596.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159353/
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