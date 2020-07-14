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Общество
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Выборы-2020. ЦИК отказался рассмотреть вопрос о переносе даты голосования

ЦИК отказался рассмотреть вопрос о переносе даты голосования. Об этом сообщила член избирательной комиссии Атыр Абдрахматова.

По ее словам, речь идет не об отмене парламентских выборов — 2020, а о переносе, поскольку сегодняшняя эпидемиологическая ситуация не позволяет проводить их 4 октября.

«Непонятно, как партии будут проводить свои съезды, агитировать. Как мы будем проводить голосование за рубежом, в регионах тех же?» — задалась вопросом Атыр Абдрахматова.

Она считает, что средства, заложенные на выборы, нужно перенаправить на борьбу с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Однако члены Центризбиркома не поддержали коллегу.

Напомним, вчера лидер «Республики» Мирлан Жеенчороев заявил, что до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране партия приостанавливает подготовку к выборам и будет помогать в борьбе с пандемией. Но остальные политорганизации намерены продолжить гонку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159342/
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