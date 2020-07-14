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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцы передали Минздраву еще 14 кислородных концентраторов

Министерство здравоохранения получило 14 кислородных концентраторов. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Медицинское оборудование приобрели на свои собственные средства представители Кыргызстана, работающие в Евразийской экономической комиссии, для оказания помощи соотечественникам в борьбе с пандемией COVID-19.

Кислородные концентраторы являются критически важными при лечении коронавирусной инфекции, а приобретенные аппараты помогут медицинским работникам спасти жизни тяжелобольным пациентам с диагнозом COVID-19.

Аппараты будут распределены между медицинскими учреждениями страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159339/
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