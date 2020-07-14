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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Эксперты ВОЗ прибыли в Китай для изучения происхождения коронавируса

В Китай прибыли два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для изучения вопроса происхождения коронавируса. Власти страны находятся с ними в тесном контакте. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«По соглашению двух сторон ВОЗ направила в Пекин экспертов для сотрудничества и обмена с китайскими учеными по вопросу выявления инфекции. Китайская сторона поддерживает с ними тесный контакт», — заметила сотрудница внешнеполитического ведомства КНР.

Отмечается, что Китай и ВОЗ едины в том, что происхождение коронавируса — это научный вопрос, по которому должно быть начато международное партнерство.

Ранее КНР обвиняли в том, что COVID-19 был разработан в научной лаборатории и по неизвестной причине произошла утечка. Однако ни одно государство мира не смогло предоставить доказательства этому обвинению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159326/
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